Reuters сообщил о потере Украиной трети мощностей по экспорту зерна морем Reuters: Украина из-за конфликта потеряла треть экспортных мощностей зерна

Москва15 июл Вести.Возможности Украины экспортировать свои зерновые культуры в настоящее время оказались значительно снижены, сообщает Reuters.

Агентство ссылается на данные Украинской аграрной конфедерации (УАК), согласно которым страна потеряла примерно одну треть мощностей по экспорту зерна через порты на Черном море.

Ранее, в период действия так называемой зерновой сделки, порты Одесской области — Одесса, Черноморск и Южный, через которые осуществляется около 90% зерновых поставок, — могли обрабатывать до 6 миллионов тонн грузов ежемесячно.

Однако сейчас, ввиду продолжающегося конфликта на Украине, этот показатель снизился до 4 миллионов тонн зерна в месяц.

Несмотря на это, экспорт зерна продолжает оставаться ключевым источником валютных поступлений для Украины, говорится в статье.

17 июня секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отметил роль генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в срыве черноморской зерновой инициативы. По его словам, Россия и Турция полностью выполнили свои обязательства, в то время как действия Гутерриша привели к нарушению выполнения соглашения.

Черноморская зерновая инициатива, также известная как зерновая сделка, была подписана 22 июля 2022 года Россией, Украиной, Турцией и ООН.

В рамках соглашения были подписаны два документа — меморандум между Россией и секретариатом ООН о содействии экспорту российских удобрений и продовольствия, а также инициатива, призванная обеспечить безопасную транспортировку зерна и продовольствия из украинских портов.