Москва11 июн Вести.В случае сбоя в работе портов Одессы будет нанесен значительный удар по агросектору и добыче железной руды на Украине. Такое мнение ИС "Вести" высказал гендиректор "Союз Страхование" Олег Ханин.

Во-первых, Украина через одесские порты возит 90% своего агроэкспорта - это зерно, кукуруза и прочие агропродукты. Во-вторых, она возит руду через одесские порты. За 2024 год объем экспорта составил чуть больше 41 млрд долларов. Последнее время экспорт Украины больше скатился в сырьевой экспорт, поэтому основные доли это все, что связано с рудой, с железом и с агропродуктами заявил он

В случае, если для обеспечения торговых перевозок будет ограниченный коридор или его не будет в целом, то это ударит по ряду секторов украинской экономики.

Конечно же, это будет удар по агрокомплексу Украины, потому что 90% всех агропродуктов страна перевозит как раз через эти порты. Также пострадает и добывающая отрасль в части железной руды. Если одесский узел надолго выпадет, Украина сможет что-то перенаправить на Дунай, что-то на железную дорогу, что-то на автотранспорт, но, конечно, полноценно заменить морской канал они не смогут констатировал он

Ранее на Украине заявили, что ситуация в портах Одесской области достигла критической точки, и в случае нарушения логистики на данном направлении страна окажется на грани продовольственного кризиса.