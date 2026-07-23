"Зависимость большая": эксперт оценил влияние ударов на аграрный экспорт Киева Дудчак: снижение поступлений от экспорта зерна для Киева будет чувствительным

Москва23 июл Вести.Украина из-за ударов ВС РФ по портам лишается возможностей экспорта зерна, сокращение доходов почувствуют как Киев, так и его внешние спонсоры, заявил ИС "Вести" ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

Сельскохозяйственная продукция занимает больше половины в общем объеме украинского экспорта, ее поставки за рубеж крайне важны для Киева, указал эксперт.

По итогам 2025 года экспорт-импорт вообще - импорт был 84,8 млрд (долларов), экспорт — 40,3. Сельхозпродукция - сейчас немножко снижается ее доля в экспорте, до 56%, а в 2023 году был вообще 61%... По деньгам - в 2025 году был объем экспорта сельхозпродукции где-то 22,53 млрд долларов, и то это было снижение на 8,8% по сравнению с предыдущим годом. Так что сумма действительно впечатляющая… Зависимость большая от экспорта подчеркнул Дудчак

Он рассказал, что Украина активно получает средства из внешних источников, однако потеря доходов от аграрного экспорта будет ощутима не только не только для Киева, но и для его заграничных спонсоров.

Украина не живет на свою зарплату - ей помогают активно, чтоб изображать жизнеспособность этого организма. Точно так же бюджет формируется практически уже наполовину из внешних источников. Но, конечно, в любом случае такие ресурсы — это будет заметно в первую очередь для тех, кто держит Украину на плаву для того, чтобы она могла продолжать изображать из себя активного участника боевых действий сказал Дудчак

Эксперт обратил внимание, что ранее Украина смогла даже нарастить объемы грузов, уходившие на экспорт через порты Черного моря.

Сельская продукция, кстати, по итогам прошлого года показала прирост в экспорте через порты Украины. Такого быть не должно. Этим как раз и занимаются, над этим работают сейчас Вооруженные силы Российской Федерации отметил Дудчак

Российские удары по украинским портам и судам снижают возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) по транспортировке вооружения и военной техники, заявило ранее Минобороны РФ. Накануне автор ИС "Вести" Андрей Медведев призвал увеличить удары по портовой инфраструктуре Украины.