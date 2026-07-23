Москва23 июлВести.Киев будет терять ежемесячно около 2 миллиардов долларов из-за проблем с экспортом сельхозпродукции после того, как суда перестали заходить в украинские порты, подсчитал ТАСС по данным украинского Минсельхоза.
Потери Украины из-за остановки агроэкспорта вследствие прекращения захода судов в порты Одессы, Черноморска и Южного составят около 2 млрд долларовговорится в сообщении
Как отмечает агентство, предыдущие 12 месяцев средний объем сельскохозяйственного экспорта Украины составлял порядка 2 миллиардов долларов в месяц. Особенно активно аграрная продукция экспортировалась в сентябре – ноябре, в период уборки и сразу после него.
Суда прекратили заходить в украинские порты по решению судовладельцев, сообщал в среду министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий. В частности, датская судоходная компания Maersk объясняла приостановку сотрудничества с портом Черноморск в Одесской области наличием рисков.
ТАСС ранее писал, что российские военные за две недели не менее 20 раз ударили по четырем портам в Одесской области. Основными целями стали порты Одесса, Измаил, Черноморск и Южный, которые используются ВСУ для хранения и разгрузки военных грузов, а также горюче-смазочных материалов.