ТАСС: Киев будет терять $2 млрд в месяц из-за прекращения захода судов в порты

Подсчитаны убытки Киева из-за проблем с украинскими портами ТАСС: Киев будет терять $2 млрд в месяц из-за прекращения захода судов в порты

Москва23 июл Вести.Киев будет терять ежемесячно около 2 миллиардов долларов из-за проблем с экспортом сельхозпродукции после того, как суда перестали заходить в украинские порты, подсчитал ТАСС по данным украинского Минсельхоза.

Потери Украины из-за остановки агроэкспорта вследствие прекращения захода судов в порты Одессы, Черноморска и Южного составят около 2 млрд долларов говорится в сообщении

Как отмечает агентство, предыдущие 12 месяцев средний объем сельскохозяйственного экспорта Украины составлял порядка 2 миллиардов долларов в месяц. Особенно активно аграрная продукция экспортировалась в сентябре – ноябре, в период уборки и сразу после него.

Суда прекратили заходить в украинские порты по решению судовладельцев, сообщал в среду министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий. В частности, датская судоходная компания Maersk объясняла приостановку сотрудничества с портом Черноморск в Одесской области наличием рисков.

ТАСС ранее писал, что российские военные за две недели не менее 20 раз ударили по четырем портам в Одесской области. Основными целями стали порты Одесса, Измаил, Черноморск и Южный, которые используются ВСУ для хранения и разгрузки военных грузов, а также горюче-смазочных материалов.