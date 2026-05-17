Москва17 мая Вести.Украина рискует потерять порядка миллиарда евро прибыли из-за планируемого Евросоюзом сокращения импорта стали. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на официальных лиц в Киеве.

Уточняется, что с 1 июля квота на импорт в ЕС сократится на 47%, а на дополнительный объем ввоза будет наложена пошлина в 50% на фоне переизбытка мощностей во всем мире. В сообщении указано, что это попросту убьет какую-либо возможность украинских компаний поставлять свою сталь на европейский рынок.

План ЕС по сокращению импорта стали наполовину навредит Украине в момент, когда она испытывает трудности с финансированием​​​... Подобное резкое сокращение... может стоить Киеву миллиард евро в потерянных экспортных доходах указано в сообщении

Ранее сообщалось, что Евросоюз зарегистрировал инициативу жителей объединения о запрете импорта российских товаров.