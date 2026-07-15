Москва15 июл Вести.Украина приостановила работу крупнейшего экспортного терминала Kernel в Черноморске Одесской области. Об этом в своем Telegram-канале написал военный эксперт Борис Рожин.

По его информации, через этот терминал Украина экспортировала сельхозпродукцию более чем в 60 стран.

После массированных атак российских дронов и ракет по портовой инфраструктуре Украины временно прекратил работу терминал Kernel в Черноморске написал Рожин

Ранее в МО РФ сообщали, что российская армия нанесла удары по украинскому порту Черноморск, в результате которых были уничтожены объекты, используемые для разгрузки и хранения военных грузов. До этого ВС РФ поразили в порту Черноморска два сухогруза, паром и патрульный катер Военно-морских сил Украины.