На Украине прекратила работу крупнейшая горно-металлургическая компания "Арселор Миттал Кривой Рог" прекратила добычу на Украине

Москва6 мая Вести.На Украине вынужденно приостановила добычу крупнейшая горно-металлургическая компания страны "Арселор Миттал Кривой Рог". Причиной остановки добычи и выплавки металла стали логистические сбои со стороны Украинских железных дорог – АО "Укрзализныця".

"Арселор Миттал Кривой Рог" сообщает об остановке горнодобывающих и сталелитейных производственных мощностей из-за сбоев в предоставлении логистических услуг со стороны АО "Укрзализныця" проинформировала компания в одной из соцсетей

Из-за сбоев поставок сырья по железной дороге компания не смогла в полном объеме обеспечивать непрерывную работу производств. Входящая в состав международной корпорации Arcelor Mittal "Арселор Миттал Кривой Рог" остановила одну из двух доменных печей, а также две агломерационные машины. Также была закрыта рудообогатительная фабрика компании.

С 2014 года Украина утратила значительную долю месторождений редкоземельных металлов. Более 70% всех запасов редкоземов находятся в Днепропетровской области, а также в Донецкой и Луганской народных республиках, которые в сентябре 2022 года вошли в состав Российской Федерации.

В 2024 году на предприятии компании "Арселор Миттал Кривой Рог" произошел крупный пожар, напоминает KP.RU. Причиной возгорания стало воспламенение масла в турбогенераторе теплоэлектроцентрали предприятия.

Индийский магнат Миттал в декабре 2025 года уехал из Британии из-за реформы налогообложения Соединенного Королевства. Состояние владельца корпорации оценивается на конец прошлого года в 20,1 миллиарда долларов США – 1 триллион 600 миллиардов рублей.