В столице Украины поражен цех и склад амуниции ВСУ В Киеве уничтожен цех производства амуниции для ВСУ

Москва5 июл Вести.В украинской столице поражены производственные и складские помещения компании "Баллистика". На них производилась и хранилась амуниция для ВСУ. О поражении объектов в Киеве РИА Новости сообщил источник в российских силовых структурах.

Российские силовики добавили, что об успешном поражении цеха по производству обмундирования и униформы ВСУ свидетельствуют опубликованные в украинских СМИ некрологи.

В Киеве успешно уничтожен цех по производству и хранению амуниции для ВСУ компании "Баллистика" цитирует агентство полученную информацию

В Минобороны России добавили, что за минувшие сутки вооруженные силы РФ нанесли поражение военным аэродромам ВСУ.

Профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский для ИС "Вести" оценил эффективность ударов по украинской портовой инфраструктуре. За первые шесть месяцев 2026 года по портовой инфраструктуре Украины были нанесены 180 комплексных ударов, суммарные экспортные потери превысили 1 миллиард долларов, отметил он. По его мнению, движение судов в сторону Одессы и других черноморских портов Украины должно быть полностью прекращено. Бужинский также объяснил, почему основные удары ВС РФ приходятся на тягу и локомотивы.