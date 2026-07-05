По портам Украины были нанесены 180 комплексных ударов за первое полугодие 2026 Эксперт оценил эффективность комплексных ударов по украинским портам

Москва5 июл Вести.За первые шесть месяцев 2026 года по портовой инфраструктуре Украины были нанесены 180 комплексных ударов, суммарные экспортные потери превысили 1 миллиард долларов. Об этом профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Он добавил, что движение судов в сторону Одессы и других черноморских портов Украины должно быть полностью прекращено.

За первое полугодие этого года по портовой системе Украины: это Одесса, Черноморск и ряд других городов Украины, – нанесено 180 ударов комплексных. За весь прошлый год их было всего 150. То есть уже ущерб, который украинцы посчитали, понесли их экспортные каналы по вывозу зерна, металла, уже превысил миллиард долларов. Это достаточно ощутимо рассказал Бужинский

Ранее сообщалось, что Украина испытывает серьезные проблемы с экспортом товаров через черноморские порты. Удары российской армии осложнили каналы поставок украинского зерна и металлов.