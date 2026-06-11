Эксперт рассказал о проблемах с портовой инфраструктурой в Одессе

На Украине бьют тревогу из-за проблем с экспортом товаров через порты Эксперт рассказал о проблемах с портовой инфраструктурой в Одессе

Москва11 июн Вести.Украина испытывает серьезные проблемы с экспортом товаров через порты. Удары российской армии по объектам портовой инфраструктуры поставили логистические цепочки в сложную позицию, рассказал ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак в интервью ИС "Вести".

По словам эксперта, ранее до 70% экспорта Украины уходило через морские порты. В первую очередь, Киев поставляет в другие страны зерно и металлургическую продукцию.

Сейчас они забили тревогу из-за того, что продукцию вывозить стало намного сложнее. Удары по портовой инфраструктуре, постоянно продолжающиеся, не позволяют вовремя восстанавливать. И это дело затратное, да и материалы нужны, и персонал, который может это делать, с этим проблем становится все больше и больше отметил Дудчак

Он добавил, что можно использовать и другие логические цепочки – железную дорогу, наземный или автотранспорт. Однако, в отличие от морского транспорта, любой вариант будет дороже, что приведет к падению объемов экспорта и валютной выручки.

Ситуация в портах Одесского региона достигла критической точки, удары российской армии по портовой инфраструктуре грозят экспортным обвалом, заявил Всеукраинский аграрный совет (UAS). В объединении отметили, что восстановить терминалы без поддержки иностранных фондов невозможно.

По оценкам Всемирного банка, на восстановление транспортного сектора Украины понадобится более 96 млрд долларов. Такие данные приводились на конец прошлого года. Около 60% потерь были связаны с портовой инфраструктурой.