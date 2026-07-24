Блокировка украинских портов привела Киев на грань экономической катастрофы Килинкаров: Киев из-за блокады портов оказался на грани экономической катастрофы

Москва24 июл Вести.Украина из-за блокировки портов после ударов ВС РФ оказалась на грани экономической катастрофы, заявил NEWS.ru экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров.

Морская блокада Украины грозит стране серьезными последствиями, отметил он.

Теперь украинский экспорт через Черное море остановился. Страна фактически оказалась на грани экономической катастрофы сказал Килинкаров

По его словам, доходы бюджета упадут, цены на товары резко вырастут, а поставки боеприпасов и оружия для ВСУ будут ограничены.

Килинкаров подчеркнул, что "обрезается" больше половины импорта.

ВС РФ за неделю нанесли массированный и 18 групповых ударов по портам Украины. Судоходство в украинские порты остановлено, констатировал министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий.