Зеленский подтвердил, что суда не могут заходить в порты Украины

Зеленский: ни одно судно не может зайти в украинские порты Зеленский подтвердил, что суда не могут заходить в порты Украины

Москва23 июл Вести.Украина лишилась возможности использовать свои морские порты для грузоперевозок. Это подтвердил глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьером Ирландии Михолом Мартиным в украинской столице.

Вчера ни одно судно не смогло зайти к нам в порты сообщил Зеленский

Ранее 23 июля министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил, что судоходство в украинские порты остается остановленным уже четвертый день по решению компаний-судовладельцев. По его словам, власти готовят шаги, которые должны помочь вернуть морской коридор к стабильной работе, однако конкретные меры пока не называются.