Тренин объяснил, почему РФ не трогала морские коммуникации Украины Тренин: Россия долгое время не обрубала морские коммуникации Украины

Москва17 июл Вести.РФ не уделяла большого внимания морским коммуникациям Украины, что позволяло киевскому режиму продолжать торговлю. Однако последние удары по портам на Черном море существенно сократили украинские экспортные возможности. Об этом ИС "Вести" рассказал президент Российского совета по международным делам Дмитрий Тренин.

Он добавил, что, по его мнению, количество ударов ВС РФ по морским коммуникациям Украины будет только расти.

Мы не уделяли большое внимание обрубанию, скажем так, морских коммуникаций Украины, давали возможность украинцам практически свободно, после нескольких месяцев в двадцать втором году до подписания зерновой сделки, совершенно свободно получать самые разные товары, продукты, включая, я так понимаю, и военную продукцию через порты Черного моря, прежде всего Одессу, но и другие – Южный и Ильичевск-Черноморск, и так далее. Сейчас, как вот мы слышим, почти половина украинского экспорта, наверное, и импорта, оказывается … блокирована. Но я думаю, что это только начало заявил Тренин

Ранее он высказался об отношении ЕС и США к украинскому конфликту. По мнению Тренина, позиции двух сторон максимально сблизились.