Тренин заявил о максимальном сближении позиций Европы и США по Украине Тренин: американско-европейская позиция по Украине сблизилась максимально

Москва17 июл Вести.Позиции ЕС и США по Украине сблизились максимально, это показал саммит НАТО в Анкаре. Таким мнением с ИС "Вести" поделился президент Российского совета по международным делам Дмитрий Тренин.

Он добавил, что общей целью Европы и США стало "принуждение" РФ к миру на их условиях при помощи ударов по ее территории.

Запад, очевидно, поставил целью при помощи дроновых ударов, за которыми последуют удары крылатых ракет и баллистических ракет, когда они поступят в большом количестве на вооружение украинской армии, вот такими ударами расшатать ситуацию внутри страны, создать проблемы экономического, социального и, в конце концов, политического характера с тем, чтобы принудить Россию по сути дела, ну, если говорить прямо, ну, вы не хотите говорить слово "капитуляция"… Мы видели поведение президента [США Дональда] Трампа в Анкаре, до Анкары, после Анкары. Мы слышали слова [госсекретаря США] Марка Рубио. Американско-европейская позиция сегодня сблизились максимально. Я имею в виду по Украине заявил Тренин

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги саммита НАТО в Анкаре. По ее мнению, он был унизительным для лидера киевского режима Владимира Зеленского.