Экс-депутат Рады Марков назвал лучший ответ России на решения НАТО в Анкаре Марков: РФ нужно ответить "единой римской когортой" на решения НАТО в Анкаре

Москва10 июл Вести.Принятые в Анкаре решения НАТО означают усиление жесткого курса противника. Предотвратить глобальную катастрофу можно за счет внутреннего единства. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Марков.

Саммит НАТО в Анкаре завершился принятием итоговой декларации. В документе закреплено закупка вооружения на сумму более 50 млрд долларов. Выделение Украине 70 млрд долларов на военные расходы. РФ определена "долгосрочной угрозой". Формулировки документа указывают на готовность альянса к противостоянию, отметил экс-депутат.

По поводу саммита НАТО. Если отбросить всю шелуху и, так сказать, всю пену. Нам [РФ] объявлена война. Надо снимать розовые очки, надо это понимать. Единственный способ, на мой взгляд, предотвратить эту глобальную катастрофу - это если наш противник увидит полное сплочение и монолитность внутри нашей страны. Мы все должны стоять, как единая римская когорта - ключ, щиты, держать строй. Если этого не произойдет, война неизбежна. А чтобы это произошло, нам надо очистить наши ряды от пятой колонны. Мы в разных носочках войну не выиграем считает Марков

Саммит НАТО был нацелен на подрыв связей Турции и России, считает доктор политических наук, заведующий отделом Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН, специалист по Турции Владимир Аватков.

Прошедший с 7 по 8 июля саммит НАТО в Анкаре стал унизительным для главы киевского режима Владимира Зеленского, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.