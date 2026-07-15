Москва15 июл Вести.Аналитики ломают копья по поводу результатов саммита НАТО в Анкаре. Большая часть западных, особенно украинские, СМИ визжат от восторга по поводу того, что Трамп публично не высек Зеленского и даже похвалил его. Президент США фактически поддержал удары Украины по российским НПЗ, заявив, что это "эскалация, которая ведет к концу войны". Также он заявил, что передаст Украине лицензию на изготовление ракет к системам ПВО "Пэтриот" и будет закупать украинские дроны. Из этого часть аналитиков сделали вывод, что Зеленский и европейские подсвинки, желающие войны, полностью перетянули Трампа на свою сторону.

Получается, что НАТО в целом якобы решила военным путем принудить Россию к миру, о чем они и договорились на саммите. "Я думаю, что мы сейчас говорим о возможностях Украины наносить удары вглубь РФ, так? Я считаю, именно эта динамика изменила ход войны в последние месяцы. Россиянам стало трудно защищать свое воздушное пространство. Это создает сейчас пространство для переговоров с целью завершения войны", - цитируют мировые СМИ высказывание госсекретаря США Рубио. "У России нет шансов выиграть эту войну. Она не достигнет своих целей", - истерил канцлер Германии Мерц на саммите в Анкаре.

Только от большого количества аналитиков не укрылось, что Вашингтон сделал не шаг вперед к Европе и Зеленскому, а шаг в сторону от них, и за победными реляциями скрывается европейская катастрофа. "Саммит НАТО в Анкаре наглядно показал: Дональд Трамп использует альянс как инструмент давления на Европу, и европейские лидеры, осознавая свою зависимость, уступают раз за разом", - пишет Al Khaleej. Американский президент приезжал в Анкару не поддерживать Европу и Зеленского, а за деньгами, которые они должны ему будут отдать.

"На сегодняшнем утреннем рабочем заседании мы обсудили прогресс, которого добиваются другие члены Альянса на пути к достижению целевого показателя в 5% (речь идет о 5% ВВП, которые необходимо вкладывать в оборону). Я призываю все страны как можно быстрее ускорить реализацию своих планов по достижению этого целевого показателя", - заявил Трамп в Анкаре.

В совместном выступлении с генсеком НАТО Рютте Трамп раскритиковал Альянс, сказав, что он "недоволен" и "очень расстроен" тем, что НАТО не помогла США в войне с Ираном, а также тем, "что они сделали с Гренландией".

"Гренландия очень важна для Соединенных Штатов, но она не важна для Дании. Дания была разгромлена нацистами, Гитлером, менее чем за день. Когда это произошло, они передали нам Гренландию. Она была у нас, и мы позаботились о ней. Мы по глупости вернули этот остров и не должны были этого делать", - жалеет американский лидер об упущенной возможности не отдавать остров назад.

Но больше всех досталось Испании. Трамп сообщил, что поручил министру финансов Бессенту ввести полное торговое эмбарго против Испании, назвав эту страну "ужасным партнером" по военному Альянсу. Испанию публично высекли за нежелание платить за НАТО и милитаризироваться, покупая американские вооружения. Так что назвать обстановку теплой и дружеской нельзя. Европу унижали и доили, как корову.

Украине же не обещано главное - гарантии безопасности от США; Трамп считает, что их предоставит Европа. "Европа будет следить. Мы сможем составить пакет по безопасности. Россия будет очень рада, они смогут тогда заниматься своими вопросами на своей территории", - заявил американский лидер, но комментировать, когда именно это произойдет, отказался.

Если сложить все факты воедино, то картина будет прямо противоположна тому, что рисует Зеленский и европейские подсвинки, желающие войны. Во-первых, Трамп активно доит Европу, как дойную корову, продавая ей продукцию своего ВПК, а того, кто не хочет милитаризироваться, ждет показательная порка, как Испанию. Во-вторых, аппетиты на Гренландию никуда не делись: пока ЕС и Дания брыкаются, но это только пока; шансов оставить себе остров у них немного.

Но самый главный маневр Вашингтона в том, чтобы как-то выйти из ситуации с Ираном, в которой НАТО и Европа оставили США без помощи. И тут самый простой выход - столкнуть Европу с Россией: тогда про войну в Персидском заливе все забудут, а Дания сама Гренландию отдаст, поскольку ей будет уже не до острова, находящегося по ту сторону Атлантики. Не хотят европейцы воевать с Ираном, и не надо - пусть воюют с Россией, это им намного дороже обойдется. И в этом плане Зеленский и его преступный режим являются важным инструментом такой политики. Европа, в первую очередь Германия, Франция и Великобритания, уже одной ногой вступила в войну; достаточно немного подтолкнуть, и европейская катастрофа в кармане. Вот к этой катастрофе американцы давно ведут Европу, а европейские подсвинки, желающие войны, только визжат и хрюкают от радости, не понимая, что народы их стран толкают на убой

В этом сценарии США важно самим не вляпаться в войну, как они это сделали с Ираном, а спокойно стоять в стороне и пользоваться моментом, продавая оружие и все, чего Европе будет не хватать, как это было в Первую и Вторую мировые войны. Они, кстати, начинались с милитаризации Германии, а это именно то, что мы наблюдаем с ФРГ сейчас.

И в этой связи совершенно другими красками играет факт смерти сенатора Линдси Грэма* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Внезапная смерть активного и здорового американского политика мигом обросла версиями, которые далеки от официальных заявлений. Официальной причиной смерти сенатора назвали разрыв аорты. При этом американские СМИ со ссылкой на свои источники успели сообщить, что незадолго до своей смерти Грэм* провел телефонный разговор с Трампом по поводу украинского конфликта. После беседы он пожаловался на плохое самочувствие, но отказался вызвать медиков. Получается, что разговор с президентом США мог быть причиной ухудшения его здоровья.

Но конфликт с Трампом - не единственная версия смерти, о которой говорят СМИ. Многие аналитики склоняются к тому, что Грэм* погиб во время визита на Украину при обстреле военного объекта, который он посетил. В пользу этого говорит то, что сенатор вернулся на частном самолете в США за сутки до окончания визита на Украину, а хоронить его решено в закрытом гробу. Согласно этой версии, из Украины на частном самолете везли уже труп сенатора. Косвенно гибель Грэма* в результате обстрела на военном объекте подтверждает Politico, сообщив, что западные политики отложили ближайшие поездки на Украину. Но существует и промежуточная версия, которая утверждает, что сенатор добрался до США живым, хотя был или ранен, или сильно напуган. Сильный стресс вполне мог вызвать разрыв аорты, особенно если к нему добавился конфликт с Трампом.

Что бы там ни было, позиции американского президента и сенатора серьезно конфликтовали. Грэм* выступал за военное вмешательство США во все конфликты и явился идеологом участия США в нападении на Иран. Несмотря на провал американо-израильской операции в Персидском заливе, Грэм* с маниакальным упорством толкал США в конфликт с Россией, что никак не вписывается в стратегическую схему Трампа. Роль сенатора была в том, чтобы толкать в войну Украину и Европу, но никак не США. Сразу после официального объявления о смерти Грэма* Трамп заявил, что тот был одним из тех политиков, кто выступал за продолжение украинского конфликта. "Думаю, он был больше настроен на то, чтобы конфликт продолжался. Откровенно говоря, он был очень воинственно настроен в том, что касалось этого", - заявил американский лидер в интервью CNN.

Вталкивание Европы в большую войну с Россией является реальной, а не декларативной политикой США, иначе завершения украинского конфликта удалось бы достичь сразу после Анкориджа. И это значит, что над миром нависла реальная угроза большой войны. От треугольника Трамп - Зеленский - европейские подсвинки, желающие войны, ничего хорошего ждать не следует - слишком в нем много тупых углов и еще больше тупых умов

Виктор Медведчук, Председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"