Москва17 июл Вести.США хотят обеспечить поражение России руками Украины и Европы. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил президент Российского совета по международным делам Дмитрий Тренин.

По его словам, американцы достигли очень многого и собираются сделать еще больше.

Хотят ли они русско-европейской войны? Не знаю, в зависимости от того, что за война может произойти. Если это война … все-таки, не дай бог, разразится, она будет иметь и ядерный аспект. Если произойдет именно это, то американцам будет трудно совсем оказаться … непричастными к этой войне. Конечно, они не захотят подставлять свою шкуру под наши ядерные ракеты, но там будет сложно, и, наверное, этой сложности они хотели бы избежать. Они собираются обеспечить стратегическое поражение России руками украинцев при огромной поддержке европейцев, но ниже уровня ядерной войны, который мог бы затронуть их собственную безопасность сказал он

Ранее Тренин заявил, что президент США Дональд Трамп подпишет законопроект об "адских санкциях", если ему предоставят право вводить их.