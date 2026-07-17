Москва17 июл Вести.Россия придет к выбору – либо капитуляция, либо настоящая война. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил президент Российского совета по международным делам Дмитрий Тренин.

По его словам, если посмотреть на эволюцию внешней политики РФ за последние пять лет, то Москва стремилась максимально сохранить мир и использовать абсолютно все возможности для политико-дипломатического решения конфликта.

Я думаю, что и сейчас мы идем к ситуации, когда после того, как не на 100%, на почти на 200% уже с погасшим, ушедшим духом Анкориджа … мы еще что-то будем пытаться делать. В конце концов мы придем к выводу, что либо капитуляция, либо мы начинаем настоящую войну, потому что против нас развернута Западом руками Украины настоящая война сказал он

Также он добавил, что Запад рассчитывает на то, что РФ дрогнет.

Запад рассчитывает на то, что не решимся применить то мощное оружие. Я не говорю обязательно о ядерном оружии … И вот когда этот рубеж будет перейден, то тогда мы будем уже находиться на другом этапе войны с Западом. И это будет совсем другая война, непохожая на специальную военную операцию отметил он

Ранее Тренин заявил, что США хотят обеспечить поражение России руками Украины и Европы.