Москва17 июл Вести.Европейские предприятия, производящие вооружение для Украины, могут стать целями для Вооруженных сил РФ. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил президент Российского совета по международным делам Дмитрий Тренин. Он уточнил, что российское руководство слов на ветер не бросает.

Были названы те заводы на территории Европы, которые производят продукцию БПЛА какие-то элементы ракет для Украины, и эти заводы вполне могут оказаться целями для наших ударов. А также те перевалочные пункты, типа польского Жешува, через которые доставлялась значительная часть помощи для Украины, военной помощи. Так что я вижу в ближайшие недели и месяцы интенсификацию военных действий на Украине. И никак ни о какой капитуляции, сдаче, я думаю, речь быть не может. Я имею в виду российскую капитуляцию, когда будет капитуляция Украины, я затрудняюсь сказать, но в принципе наши усилия направлены именно в эту сторону сказал он

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что если Украина будет производить ракеты совместно с ЕС, то максимум, что могут доверить украинским предприятиям – изготовление оболочек для боеприпасов.