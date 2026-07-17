Москва17 июл Вести.Если Украина будет производить ракеты совместно с ЕС, то максимум, что могут доверить Киеву – изготовление корпуса для боеприпасов. Таким мнением с ИС "Вести" поделился экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

Он добавил, что у Европы кончаются деньги на продолжение спонсирования Украины.

Пока они продают обман, причем хорошо продают. Заявили, что на саммите НАТО приняли решение 70 млрд [передать], а что это за сумма? Так это сумма, включающая 45 млрд, которые уже выделили, а еще нет денег. Сегодня на Западе тоже проблема с деньгами. У них море своих проблем. Это же не 5-6 лет назад, когда экономика Германии хорошо работала, сегодня [канцлер Германии Фридрих] Мерц говорит, что 300-500 рабочих мест исчезает каждый день. Доиграются и никуда не денутся. … Они уже не дают [деньги]. Они уже говорят, что сами на 6 млн закупим комплектующих ... и так далее. А теперь по оружию: от лицензии до производства очень большой срок. Но могут провести так называемую отверточную сборку, наклеить, например, "паляниця" или "полуница" на это изделие, может им дадут корпус изготовить заявил Олейник

Ранее Олейник рассказал о том, какое будущее ждет экс-министра обороны Украины Михаила Федорова и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. По его мнению, Запад сохранит их для участия в выборах президента Украины.