Москва17 июлВести.Если Украина будет производить ракеты совместно с ЕС, то максимум, что могут доверить Киеву – изготовление корпуса для боеприпасов. Таким мнением с ИС "Вести" поделился экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.
Он добавил, что у Европы кончаются деньги на продолжение спонсирования Украины.
Пока они продают обман, причем хорошо продают. Заявили, что на саммите НАТО приняли решение 70 млрд [передать], а что это за сумма? Так это сумма, включающая 45 млрд, которые уже выделили, а еще нет денег. Сегодня на Западе тоже проблема с деньгами. У них море своих проблем. Это же не 5-6 лет назад, когда экономика Германии хорошо работала, сегодня [канцлер Германии Фридрих] Мерц говорит, что 300-500 рабочих мест исчезает каждый день. Доиграются и никуда не денутся. … Они уже не дают [деньги]. Они уже говорят, что сами на 6 млн закупим комплектующих ... и так далее. А теперь по оружию: от лицензии до производства очень большой срок. Но могут провести так называемую отверточную сборку, наклеить, например, "паляниця" или "полуница" на это изделие, может им дадут корпус изготовитьзаявил Олейник
Ранее Олейник рассказал о том, какое будущее ждет экс-министра обороны Украины Михаила Федорова и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. По его мнению, Запад сохранит их для участия в выборах президента Украины.