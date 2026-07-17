Украине предрекли отток населения и гражданскую войну после завершения СВО После завершения СВО Украину будут ждать отток населения и гражданская война

Москва17 июл Вести.После окончания конфликта Украину ждет массовый отток населения, а также гражданская война, признаки которой видны уже сейчас. Таким прогнозом с ИС "Вести" поделился экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

Он добавил, что на Запад поедут и авторы военных преступлений на Украине.

На войну деньги будут, на мир не дадут денег. 75% бюджета украинского просят на Западе. … А экономики своей нет. Как только закончится война и откроется граница, а военное положение надо снимать, до 5 млн уедет, а может и больше. Причем уедут и те, у кого по локоть в крови деньги. У них имущество: квартиры, дома, деньги. Почему бы не пожить на Западе, зачем им в Украине жить? Второе, будет гражданская война. … Посмотрите на первые признаки – командир 155-й бригады после того, как его жене кто-то помешал, послал бойцов убить двоих человек. Это признаки отсутствия власти заявил Олейник

Он рассказал, что ситуация в ходе гражданской войны может стать настолько тяжелой, что Запад сам попросит РФ взять под контроль остатки Украины.

Запад будет просить Россию и Белоруссию ввести войска и взять под контроль ту часть, которая будет неподконтрольна, где будет что-то подобное Гуляйполю [Гуляйпольской республике]. … На Украине четыре атомных электростанции. Вот если "банда" разгуляется, и, не дай Бог, будет Чернобыль, то мало не покажется всем рассказал Олейник

Ранее Олейник заявил, что у Запада кончаются деньги для поддержки Украины. Он также добавил, что в случае совместного выпуска ракет с Украиной, максимум, что ЕС доверит Киеву, это "сборку корпуса".