Москва21 мая Вести.В скором времени рождение мальчика на Украине будет восприниматься как горе, потому что родители будут бояться, что их ребенок станет пушечным мясом для главы киевского режима Владимира Зеленского. Об это заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник, сославшись на обращение украинки в интернете.

При этом он отметил, что сейчас родители-украинцы стараются вывезти за рубеж детей-старшеклассников, опасаясь снижения возраста призыва и закрытия границ.

Говорит: "на Украине скоро мы подойдем к тому, что рождение мальчика — это будет восприниматься как горе для родителей, потому что это пушечное мясо для Зеленского и этих подонков". Сейчас в классах, где одиннадцатый класс, уже нет учеников, уже предварительно вывозят. Почему? Потому что понимают вот это все: "давайте снизим возраст призыва" и так далее... В любое время перекрыть границу и, безусловно, так сказать, пытаться мобилизовать всех... Этот день можно назвать День суицида нации. Вот просто убийство нации, самоубийство, потому что и нация не оказывает сопротивления сообщил он

Ранее сообщалось, что мобилизацию на Украине могут ужесточить. Сотрудники ТЦК будут ходить по предприятиям, где есть "брони" и мобилизовывать людей. Также обещалось, что МО Украины пересмотрит отсрочки для студентов, чтобы увеличить мобилизационный ресурс.