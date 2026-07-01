"Большинство не вернется": Килинкаров — о судьбе уехавших украинцев Килинкаров: большинство украинцев не вернутся на родину после окончания СВО

Москва1 июл Вести.Подавляющее большинство украинцев, покинувших страну, не вернутся обратно даже после завершения конфликта. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По мнению Килинкарова, украинцы не захотят возвращаться на родину, даже если у них возникнут проблемы в европейских странах.

Я убежден, что подавляющее большинство украинцев не вернется обратно на свою родину, как бы Зеленский ни пытался к этому их принуждать. Даже если возникнут проблемы в странах Европейского союза, скорее всего, они примут решение и поедут в третьи страны, где-то будут искать себе убежище. Особенно это касается людей молодых, которые имеют возможность, условно говоря, гораздо легче адаптироваться в любое, в принципе, общество, но точно не вернутся на Украину, где не останется ничего после Зеленского сказал Килинкаров

Эксперт также предположил, что в случае падения украинского режима его руководство предпримет попытки уничтожить остатки инфраструктуры, покидая страну.

В случае даже если падет украинский режим, уходя оттуда, они будут взрывать все, что там возможно и невозможно – мосты, здания, сооружения, предприятия и все остальное. Зеленский, уходя оттуда, выключит свет, скажет: "Ну вот вам ваша страна, идите и живите". Сам-то он в этой стране жить не собирается, как, кстати, и предыдущие до него президенты заявил Килинкаров

Ранее Килинкаров заявил, что самый худший сценарий завершения конфликта для Украины – это быть предоставленной самой себе, не войдя в Евросоюз и не будучи оккупированной Россией.