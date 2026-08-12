Москва12 авг Вести.Текущий уровень эскалации украинского конфликта не является наивысшим, настоящий пик может наступить этой осенью, и именно тогда могут состояться переговоры между Москвой и Киевом. Такое мнение информационной службе "Вести" высказал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Эксперт подчеркнул, что не верит во временную заморозку конфликта и прекращение боевых действий.

Мне кажется, что мы еще сейчас, вот в данный момент, нам кажется ужас-ужас, но это еще не пик эскалации. Я думаю, пик эскалации будет осенью этого года. И я не исключаю, что на фоне этого пика эскалации возможен некий переговорный процесс. Более того, я считаю, что как раз переговорный процесс только и может быть на этом пике эскалации. Но мы еще до этого пика точно не дошли заявил Килинкаров

Ранее Килинкаров рассказал, почему, по его мнению, Россия не пойдет на прекращение огня.