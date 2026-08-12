Килинкаров объяснил, почему РФ не согласится на заморозку конфликта с Украиной

Экс-депутат Рады объяснил, почему РФ не пойдет на прекращение огня Килинкаров объяснил, почему РФ не согласится на заморозку конфликта с Украиной

Москва12 авг Вести.Россия не пойдет на временное прекращение огня или заморозку украинского конфликта без выработки долгосрочного решения проблемы, так как предлагаемые Западом инициативы повторяют логику Минских соглашений и заранее обречены на провал. Такое мнение информационной службе "Вести" высказал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Килинкаров подчеркнул, что Россия не согласится на остановку боевых действий без четких политических гарантий.

Никаких временных пауз, никакого там, условно говоря, прекращения огня без политического урегулирования на долгосрочной основе — никакого другого подхода не будет. Нравится это кому-то или не нравится, называйте это Анкориджем, называйте это не Анкориджем, а подходы все равно останутся одни и те же. Они не изменятся сказал Килинкаров

Экс-депутат отметил, что предлагаемые Западом схемы неприемлемы для России, так как повторяют ошибки прошлых соглашений.

Все другое, что пытается предложить Запад, начиная от остановки боевых действий по линии разграничения, это все называется "Минск-3". Ну вот был "Минск-1", "Минск-2", а теперь они предлагают "Минск-3", но если ты трижды делаешь то же самое, то ты получишь тот же самый результат. Поэтому на это никто, конечно же, с российской стороны не пойдет заявил Килинкаров

Политолог отметил, если Запад хочет выйти на урегулирование этого конфликта, то ему нужно пересмотреть свои подходы к тому, как на самом деле можно добиться политического решения, которое удовлетворило бы все стороны, причастные к конфликту.