Москва9 июн Вести.Сдержанность России выражается в желании показать всем причинно-следственные связи дальнейших своих действий. Однако вряд ли Киев и Запад смогут их понять. Такую точку зрения выразил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По словам политика, за 12 лет с момента Майдана на Украине убедить противников в чем-либо не удалось. Он напомнил также о минских договоренностях, утвержденных в Совете Безопасности ООН, которые никто не реализовывал, поэтому любые переговоры между Россией и Украиной упираются в отсутствие желания что-либо реализовывать.

Наша сдержанность – это что? Желание создать условия, при которых причинно-следственные связи наших дальнейших действий будут очевидны для всех?... Скажите мне, пожалуйста, за 12 лет с начала Майдана нам удалось убедить кого-либо из своих противников в том, в чем, собственно говоря, эта причинно-следственная связь того или иного события…Они же точку отчета не берут с Майдана. Они берут ее с 2022 года, они не признают всех тех событий, которые были. Кто сказал, что вот то, что сейчас происходит даст нам возможность их в чем-то переубедить или убедить в том, что мы на самом деле имели право так поступать? Мне кажется, это абсолютно бессмысленно. К тому же я уже не хочу вспоминать про эти заговоренные минские договоренности…Кто из тех, кто, собственно говоря, даже участвовал и голосовал? Кто их реализовал? Никто, поэтому, когда речь идет о переговорах, во-первых, еще нужно каким-то образом получить площадку. Во-вторых, о чем-то договориться самое главное – реализация договоренности пояснил Килинкаров

Политик прокомментировал заявление лидеров "евротройки" о начале переговоров с прекращения огня на Украине. По мнению Килинкарова, без реализации предыдущих соглашений такие призывы не имеют смысла. Он также поставил под сомнение саму возможность проведения переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который, по его словам, не способен контролировать действия ВСУ.

Мы хотим вести переговоры с человеком, который не контролирует собственную армию? Удар по Старобельску в любом случае наносился украинской армией, и это ответственность верховного главнокомандующего. Тогда возникает вопрос: если даже предположить, что это было вмешательство третьих стран или еще что-то, какой смысл говорить с человеком, который не может контролировать собственную армию?... Завтра мы договорились, все, прекращаем огонь, а дроны полетели. Дальше что? Мы будем задавать вопрос, а кто это там сделал? Я еще мог бы понять ценность этих переговоров, если бы удар был нанесен дронами, но это был бы не удар, спровоцированный украинской стороной, и в результате этого было бы затребовано расследование, привлечение к ответственности и так далее. Но мы же этого сегодня видим. Этого ничего нет указал Килинкаров

Ранее телеведущий Владимир Соловьёв объяснил Западу, за что Россия воюет на Украине. Отвечая на вопрос о том, как объяснить европейским политикам, где проходит красная линия в отношениях с Россией, Соловьёв привел слова писателя Федора Достоевского: "русские более европейцы, чем сами европейцы".