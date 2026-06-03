Соловьёв объяснил Западу, за что Россия воюет на Украине Соловьёв: Россия борется за право русских людей достойно жить на своей земле

Москва3 июн Вести.Россия в украинском конфликте борется за право русских людей свободно и безопасно жить на своей земле, заявил телеведущий Владимир Соловьёв в интервью швейцарскому журналу Weltwoche.

Мы сражаемся за право русских людей свободно жить на своей земле - жить безопасно и достойно, в условиях, когда их язык уважают, когда их религию уважают, и когда они не подвергаются притеснениям отметил Соловьёв

Многие европейцы ошибочно считают, что конфликт начался в феврале 2022 года, однако предпосылки конфликта следует искать в событиях 2014 года на Украине, пояснил телеведущий.

В действительности, конфликт начался во время Майдана в 2014 году. Однако западные страны не захотели видеть людей, убитых украинскими военными. Они не захотели видеть войну, которая продолжалась восемь лет пояснил Соловьёв

Отвечая на вопрос о том, как объяснить европейским политикам, где проходит красная линия в отношениях с Россией, Соловьёв привел слова писателя Федора Достоевского – "русские более европейцы, чем сами европейцы".

Мы, русские, по своему менталитету уважаем человеческую жизнь. Именно поэтому эта война сопровождается крайне низким уровнем жертв среди мирного населения. Мы понимаем цену слезы ребенка. Россия никогда не уничтожала культуру народов, с которыми имела дело подчеркнул Соловьёв

По его словам, Россия не представляет угрозы для европейцев, так как у Москвы нет никаких планов вторгаться в Европу.

Мы начнем войну только в том случае, если нас вынудят это сделать, если возникнет неизбежная угроза. Нет друга лучше, чем русские. Но и нет врага страшнее, чем Россия заявил Соловьёв

По мнению телеведущего, России больше не нужна любовь Европы.

Мы хотели, чтобы нас любили. Теперь мы не хотим, чтобы вы нас любили. Мы хотим, чтобы вы нас боялись заключил телеведущий

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что западные страны не могут смириться с самим фактом существования независимой России. Подобное отношение к России сложилось сотни лет назад. И Запад вновь хочет представить Россию как главное зло в Евразии и мире, заключил Лавров.