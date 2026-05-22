Москва22 маяВести.Запад не может смириться с самим фактом существования независимой России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Международных общественно-политических слушаний по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии.
Министр иностранных дел почеркнул, что подобное отношение к России наблюдалось сотни лет назад.
Как и 200, как и 100 лет назад, Запад не может смириться с самим фактом существования России в качестве независимого субъекта, представляющего цивилизационную альтернативу Западуотметил Лавров
Он добавил, что данная "альтернатива" многое взяла у западной цивилизации, но при этом существенно обогатила ее.
И попытка сейчас эту альтернативу представить как главное зло в Евразии да и в целом в мире, конечно же, крайне нечистоплотна и не имеет никакой перспективызаключил Лавров
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что западные страны, уверенные в своем превосходстве, перестали верить в реальность катастрофических сценариев.