Лавров: Запад не может смириться с самим фактом существования России

Москва22 мая Вести.Запад не может смириться с самим фактом существования независимой России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Международных общественно-политических слушаний по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии.

Министр иностранных дел почеркнул, что подобное отношение к России наблюдалось сотни лет назад.

Как и 200, как и 100 лет назад, Запад не может смириться с самим фактом существования России в качестве независимого субъекта, представляющего цивилизационную альтернативу Западу отметил Лавров

Он добавил, что данная "альтернатива" многое взяла у западной цивилизации, но при этом существенно обогатила ее.

И попытка сейчас эту альтернативу представить как главное зло в Евразии да и в целом в мире, конечно же, крайне нечистоплотна и не имеет никакой перспективы заключил Лавров

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что западные страны, уверенные в своем превосходстве, перестали верить в реальность катастрофических сценариев.