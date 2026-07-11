На Западе заявили, что украинский конфликт является вопросом выживания для РФ Коммодор Джерми: Россия в украинском конфликте ведет борьбу за свое выживание

Москва11 июл Вести.Призывы главы дипломатии ЕС Каи Каллас к разделению России доказывают, что, участвуя в украинском конфликте, РФ борется за свое выживание. Такое мнение выразил коммодор Королевского флота Великобритании в отставке Стив Джерми в эфире YouTube-канала.

Он отметил, что "Россия на самом деле ведет конфликт с Украиной с оборонительными целями", и это "экзистенциальная борьба за выживание страны".

Речь действительно идет о выживании России. Ведь есть люди, вроде Каи Каллас, главы внешней политики Евросоюза, которые прямо заявляют, что Россию нужно разделить. И что, по-вашему, должны думать русские? сказал Джерми

Он также подчеркнул, что страны НАТО, в частности европейские, ждет поражение, если они развяжут войну с Россией.

Как указал Джерми, США не захотят воевать с Россией ради Европы, поскольку в случае начала они "скажут, что это не совсем то, чего они ожидали, что они не могут контролировать ступени эскалации, как считали раньше, и что они точно не хотят вступать в конфликт со страной, владеющей крупнейшим в мире ядерным арсеналом".

Ранее помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России заявил, что Запад хочет разделить Россию, потому что завидует ее природным богатствам и территории.