Подполковник Дэвис: стало ясно, что силы НАТО вместе не могут победить Россию

Подполковник Дэвис: силы НАТО даже сообща не могут победить Россию Подполковник Дэвис: стало ясно, что силы НАТО вместе не могут победить Россию

Москва4 июл Вести.Западные страны, несмотря на свой значительный военный и промышленный потенциал, оказались не в состоянии одержать верх над Россией в украинском конфликте.

Такое мнение высказал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

По словам эксперта, коллективный Запад, включающий страны НАТО, а также государства, предоставляющие поддержку вне рамок альянса, такие как США, Великобритания, Германия, Франция и Польша, своим совокупным потенциалом не смогли достичь победы над Россией.

Аналитик также указал на то, что даже в начальный период боевых действий все попытки Североатлантического альянса изменить ход событий в свою пользу оказались безуспешными.

Дэвис заявил, что российские силы ведут боевые действия на Украине с большой осторожностью, минимизируя неоправданные риски. Но даже столь взвешенный подход демонстрирует невозможность остановить их продвижение.

Военный напомнил о безуспешных попытках оттеснить российские войска в 2023 году, когда они, по его словам, еще не обладали столь значительной мощью. С тех пор ни одной из сторон не удалось перехватить стратегическую инициативу у России на фронтах специальной военной операции, подчеркнул Дэвис.

Ранее политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин. Попытки заявил, что попытки русофобов не смогут разделить русский, украинский и белорусский народы.