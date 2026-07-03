Москва3 июл Вести.Попытки русофобов не смогут разделить русский, украинский и белорусский народы. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин.

Эксперт отметил, что Германия, оказавшись в адекватном информационном пространстве, ощущают сопричастность к славянскому триединству и не поддерживают взглядов киевского руководства.

Русские и украинцы – это один народ, насильно разделенный политиками после распада Советского Союза … А Германия, видимо, попала в более правильное, адекватное информационное пространство. Возможно, она ощущает себя именно сопричастной к этому славянскому триединку народов российского, украинского и белорусского, и не разделяет взгляды киевского руководства ... Многие люди пытаются поддерживать отношения, несмотря даже на антироссийскую истерию, которая распространяет киевский режим. Поэтому в данном случае вполне показательно, что люди пытаются сохранять человеческое достоинство пояснил Камкин

По словам политолога, обычные жители страны находят общий язык легче, чем представители политического класса.

Прежде всего, мы видим здесь пример так называемой публичной дипломатии, ее иногда называют народной дипломатией, когда обычные жители страны, не какие-то там представители политического класса, они легче находят язык друг с другом, что еще раз подчеркивает то, что мы являемся одним народом в широком смысле, принадлежим к одному культурному пространству и никакие попытки русофобов в Киеве либо в Брюсселе все-таки не смогут полностью наши народы разделить, несмотря на все события последних лет отметил Камкин

Эксперт добавил, что пора собирать русский народ по всему миру и объединять единое культурное, языковое и ментальное пространство.

Ранее политолог Александр Дудчак рассказал, что слово "украинец" в СССР имело географическое понятие. Но сейчас в это слово внесли еще и политический смысл.