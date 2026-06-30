Москва30 июн Вести.Запад при всем желании не внесет раскол в политику России. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политолог Сергей Михеев.

Он отметил, что потенциал недовольства в РФ действительно есть, но связан он отнюдь не с провокациями Запада.

Насчет попыток Запада, значит, внести сюда, так сказать, какой-то раскол, там, не знаю, организовать здесь какое-то волнение, мятежи или еще что-то в этом роде. Вот, как мне кажется, при всей моей, так сказать, скептичности, у них это не получается. Ну, действительно не получается. Да, наверное, есть потенциал недовольства, он существует. Но вот насколько я знаю, как бы ситуацию, основной потенциал недовольства состоит вот в чем: почему мы до сих пор не оторвали им "башку"?.. Он заключается не в том, что "а давайте приползем к американцам и попросим у них прощения", а давайте, так сказать, попросим у европейцев прощения и прочее-прочее-прочее. Если брать основную массу населения, если там и есть какой-то ресурс недовольства, то он заключается именно в этом. А почему, при всем при этом, мы до сих пор не оторвали башку этим "уродам", которые сидят-то в Киеве, изображают из себя президентов, там, генералов и все остальное? Поэтому расчеты, условно говоря, там западников, так сказать, или Украины на то, что вот сейчас они, так сказать, здесь создадут проблемы с тем или с этим, там, с бензином или еще с чем. И здесь все как бы ринутся скорее, скорее просить прощения, как бы, да, и там на пузе ползать перед американским посольством и говорить: "Ой, извините нас". Слушайте, этого нет даже близко, на мой взгляд сказал политолог

Ранее в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" резидент России Владимир Путин сказал, что удары украинских войск по гражданской инфраструктуре преследуют не только военные, но и политические цели: Киев таким образом пытается посеять панику и расколоть российское общество, а также добиться паузы в наступлении войск РФ.