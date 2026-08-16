Москва16 авг Вести.Проблема наглости западных стран заключается в уверенности, что Россия до сих пор выполняет правила внешнего управления, которые они сами установили в 1990-е годы. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал политолог Сергей Михеев.

Проблема наглости Запада заключается именно в том, что они уверены - мы до сих пор выполняем правила внешнего управления. Поэтому они такие борзые. По нашим действиям они судят о том, что, как им кажется, мы никогда не сделаем … Потому что когда-то они нам написали, как нам жить в 90-е годы. И многие вещи мы до сих пор де-факто соблюдаем. Поэтому они такие наглые. Поэтому они уверены, что их не тронут … Так как они написали эти правила. Они очень хорошо знают всю нашу внутреннюю структуру принятия решений, зависимостей, связей … Все это прозрачно сказал он

Также политолог добавил, что Запад обладает огромным количеством информации личного характера.

Плюс ко всему они прекрасно просчитывают психологию, чем мы никогда не занимались вообще. Может, когда-то кто-то и занимался … Но тем не менее, они этим занимаются гораздо лучше, глубже, потому что у них эта школа поставлена. Они просчитывают людей … Они играют на этом отметил политолог

Ранее философ Александр Дугин заявил, что у России нет иного выхода, кроме победы.