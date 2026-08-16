Москва16 авгВести.Проблема наглости западных стран заключается в уверенности, что Россия до сих пор выполняет правила внешнего управления, которые они сами установили в 1990-е годы. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал политолог Сергей Михеев.
Проблема наглости Запада заключается именно в том, что они уверены - мы до сих пор выполняем правила внешнего управления. Поэтому они такие борзые. По нашим действиям они судят о том, что, как им кажется, мы никогда не сделаем … Потому что когда-то они нам написали, как нам жить в 90-е годы. И многие вещи мы до сих пор де-факто соблюдаем. Поэтому они такие наглые. Поэтому они уверены, что их не тронут … Так как они написали эти правила. Они очень хорошо знают всю нашу внутреннюю структуру принятия решений, зависимостей, связей … Все это прозрачносказал он
Также политолог добавил, что Запад обладает огромным количеством информации личного характера.
Плюс ко всему они прекрасно просчитывают психологию, чем мы никогда не занимались вообще. Может, когда-то кто-то и занимался … Но тем не менее, они этим занимаются гораздо лучше, глубже, потому что у них эта школа поставлена. Они просчитывают людей … Они играют на этомотметил политолог
Ранее философ Александр Дугин заявил, что у России нет иного выхода, кроме победы.