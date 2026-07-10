Михалков: мы воюем не с Украиной, мы ведем религиозную войну с самим дьяволом

Никита Михалков: Россия ведет войну с дьяволом Михалков: мы воюем не с Украиной, мы ведем религиозную войну с самим дьяволом

Москва10 июл Вести.Режиссер Никита Михалков призвал вспомнить опыт Минских соглашений и понять, что Россия ведет войну не с Украиной, а с самим дьяволом в лице Запада. Об этом он заявил в авторской программе "Бесогон ТВ", сообщает ИС "Вести".

Михалков подчеркнул, что России пора прекратить обманываться и вспомнить результат Минских соглашений 2014 года, когда западные страны признались, что нужно было лишь время, чтобы успеть вооружиться.

[Министр иностранных дел] Сергей Викторович [Лавров] недавно совсем сказал абсолютно оглушительную для меня фразу. Он сказал: "Нас опять обманули". Это действительно серьезно. Сколько можно обманываться? Чего мы не понимаем? Кто не понимает, что происходит? Что мы сегодня воюем не с Украиной? Мы сегодня ведем абсолютно религиозную войну с дьяволом, с бесовщиной реальной абсолютно. И этих людей нельзя убедить, объяснить… Воспитано два поколения людей, которые никогда добровольно не поймут, что мы [с Украиной] один народ сказал режиссер

Ранее председатель Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов заявил, что Европа стала полноценным военным тылом для Украины, поэтому без разрушения этой связки будет сложно добиться результата.