Москва12 июн Вести.Страны Запада сделали Украину полигоном войны с использованием искусственного интеллекта. Об этом заявил режиссер Никита Михалков в авторской программе "Бесогон ТВ", сообщает ИС "Вести".

Он отметил, что удар по общежитию в Старобельске производился с использованием передовых западных технологий. И украинская сторона, и страны Запада считают это своим достижением.

Журналисты CNN показали командный пункт на Украине, на котором идет управление дронами через искусственный интеллект Palantir с помощью спутниковой связи Starlink, чтобы эти дроны ударили точно в общежитие, в котором спали дети. И это [их] предмет гордости. Если посмотреть, как чудовищно соединяется холодный экран бегущими цифрами, стрелками, с видимыми на этом экране ракетами и беспилотниками, с наблюдающими и управляющими этим людьми и соединить это со спящими, ничего не подозревающими детьми… которые не знают, что через пять, десять или пятнадцать минут они будут мертвы, это будет считаться "большим достижением" и "победой цивилизации" сказал он

Фактически, констатировал режиссер, Россия ведет войну с искусственным интеллектом, "вставшем на службу сатане".

На сегодняшний день мы имеем дело с неизлечимой сектой, с теми, с кем нельзя договориться, кому нельзя верить, чьи документы, подписанные ими же, ничего не значат. Этих людей нельзя образумить, они не протрезвеют утром после тяжелого запоя, им не поможет веничек в бане, чтобы прийти в себя. Они безжалостны и одержимы. Им незнакомы чувства справедливости, сострадания, боли за чью-то человеческую жизнь. Они не слышат правды, им незнакомо чувство стыда, раскаяния. Они ослеплены ложью и наживой. Именно поэтому нам нельзя останавливаться, не должно быть так, чтобы на месте одной отрубленной головы Змея Горыныча выросла другая отметил он

Ранее Михалков заявил, что на Западе проявили ледяной цинизм по поводу трагедии в Старобельске. По его мнению, возмездие за атаку на общежитие учебного заведения в ЛНР должно быть безжалостным и бескомпромиссным.