Москва29 мая Вести.Убийство 21 студента в Старобельске – это террористический акт, осуществленный с помощью американского искусственного интеллекта (ИИ). Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил руководитель фракции "Новые люди" в Госдуме Алексей Нечаев.

В обоснование своей позиции он провел параллели с Ираном и сектором Газа. По его словам, подобными ударами Россию пытаются спровоцировать на эмоциональную реакцию и невыверенные действия.

Это все не случайность. Это действительно террористический акт. Заметьте, прям по почерку это похоже, что один и тот же искусственный интеллект, американский, все это гонит. Помните в Иране, в секторе Газе, Израиле…Это значит, что этот режим украинский, преступный только силой оружия может быть заставлен и принужден к тому, чтобы закончить свою преступную деятельность. У нас других вариантов нет, и я думаю, что тут много есть элементов провокации. Потому что именно бьют по больному, чтобы вызвать у нас эмоцию, чтобы мы ответили не так выверено и точно, когда мы нанесли удар по военным объектам, а, чтобы мы, может быть, знаете как-то в чувствах, что-то сделали... Но Россия здесь знает, что она делает, знает, за что воюет. Понятно, что мы здесь настроены на победу отметил Нечаев

Он назвал правильным решение пригласить представителей иностранных СМИ в Старобельск, чтобы они сами могли увидеть и оценить последствия атаки.

Правильно, что пригласили журналистов из разных стран, чтобы посмотрели, что все это настоящее. Мы [это так] не оставим. Мы поэтому решили, что надо давать не только по официальным каналам, но и по парламентским объединениям. Понятно, что правящие элиты, особенно европейские, ничего показывать не будут. Будут замалчивать. Но очень много людей в странах европейских, которые очень недовольны тем, кто ими правит пояснил Нечаев

Депутат добавил, что каждое подобное событие открывает глаза жителям Европы на происходящее.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя оценил реакцию Запада на теракт в Старобельске. Он назвал ее полным позором и показателем морального краха.