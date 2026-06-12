Москва12 июн Вести.Реакция стран Запада на трагедию в Старобельске была безжалостной и циничной. Такое мнение высказал режиссер Никита Михалков в авторской программе "Бесогон ТВ", сообщает ИС "Вести".

Это невероятный совершенно, ледяной цинизм и ложь западного мира, который даже не пытается изобразить скорбь и сожаление по поводу безжалостно убитых во сне детей в чудовищной трагедии в Старобельске в ЛНР. Британская BBC просто отказались ехать на место гибели учащихся. Американский CNN неожиданно заявляет, что они в отпуске, а японским СМИ вообще запретили освещать удар ВСУ по колледжу. И когда цивилизованному миру показывают это, то ни на секунду не задумываясь представитель Дании в ООН заявляет, что ее страна не чувствует стыда отметил Михалков

Режиссер указывает, что для представителей западного мира, то, что они устраивают подобные атаки, является предметом гордости.

Сделали Украину полигоном для новой, невиданной еще человечеством войны с использованием искусственного интеллекта, сделав жертвой для этого эксперимента нашу с вами страну - и это предмет гордости. А когда мы приближаемся к этим руинам [в Старобельске], к этим раздавленным девочкам под бетонными плитами, рыдающим при опознании своих изуродованных детей родителям, мы же понимаем, что ни один мускул не дрогнет ни у одного из этих людей. Мало того, это считается "победой" добавил он

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что цинизм на заседании Совета безопасности ООН по вопросу трагедии в Старобельске достиг дна, представители стран-участниц организации не только не проявили сочувствия, но и не высказали осуждения действиями Украины.