"Ни слова соболезнования": Небензя осудил реакцию элит Запада на теракт в ЛНР Небензя показал членам Совбеза ООН фото убитых при теракте ВСУ в Старобельске

Москва2 июн Вести.Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации продемонстрировал участникам встречи фотографии погибших в результате теракта, совершенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Старобельске.

Трансляция выступления российского дипломата в рамках мероприятия велась на официальном сайте ООН.

Какие взрослые люди погибли в Старобельске и что это за фейк? Вот фотографии​​​ взрослых людей. Елена Мартемьянова, 20 лет. Совершеннолетняя, да. Анна Погребниченко, 19 лет. Список продолжается. Здесь 21 фотография с датами рождения и датами смерти сказал Небензя, показывая соответствующие фото

Российский дипломат отметил, что весь мир узнал об очередном зверстве киевского режима, и только политический истеблишмент стран Запада решил демонстративно проигнорировать эту трагедию.

Цинизм, с которым господин (постпред Украины при ООН Андрей – прим. ред.) Мельник позволяет себе смеяться над человеческими жизнями, над жизнями детей, переходит все границы ... (При этом со стороны представителей Запада – прим. ред.) ни слова соболезнования. Только обвинения в фейках и отсутствии информации добавил постпред

28 мая дипломат прокомментировал выступление Мельника в Совбезе ООН, использовав поговорку "на воре и шапка горит".

Тогда же Небензя заявил, что жестокость теракта украинских боевиков в Старобельске можно сравнить с действиями нацистов в период Второй мировой войны.

Вечером 1 июня в Кремле прошло совещание под руководством президента РФ Владимира Путина, в ходе которого поднимались вопросы помощи пострадавшим при теракте ВСУ в Старобельске, а также ход расследования.