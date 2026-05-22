Москва22 мая Вести.Страны, поставляющие оружие Украине, являются соучастниками преступлений, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе экстренного заседания Совбеза ООН, посвященного теракту вооруженных сил Украины в городе Старобельск. Дипломат подчеркнул, что ответственность за эти решения и преступления будет неминуемой.

Вы должны знать, что таким образом оправдываете и соучаствуете в актах терроризма, подобных совершенному ночью сегодня сказал Небензя

Ранее постпред РФ рассказал участникам заседания СБ ООН об обстоятельствах атаки ВСУ на общежитие с детьми в Старобельске и показал кадры последствий теракта киевского режима.