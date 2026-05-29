Небензя о выступлении постпреда Украины в СБ ООН: на воре и шапка горит

Небензя: речь постпреда Украины при ООН — попытка оправдать удар по Старобельску Небензя о выступлении постпреда Украины в СБ ООН: на воре и шапка горит

Москва29 мая Вести.Выступление постоянного представителя Украины при ООН Андрея Мельника на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном обсуждению ситуации в зоне конфликта, можно охарактеризовать как жалкую попытку оправдать преднамеренный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске.

Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, трансляция велась на официальном сайте Организации Объединенных Наций.

Российский дипломат отметил, что Мельник не отрицал факта гибели людей, но акцентировал внимание на том, что "это были не дети, а взрослые люди". Небензя подчеркнул, что подобные аргументы неубедительны.

Все это выглядело как достаточно жалкая попытка оправдать то, что произошло в ночь на 22 мая в Старобельске. Обратите внимание: украинский постпред не отрицал того, что там погибли люди, но его аргумент был в том, что это были не дети, это были взрослые люди. Это совсем другое дело, не правда ли? сказал дипломат

Кроме того, Небензя раскритиковал заявления украинского постпреда о событиях в Одессе в мае 2014 года, отметив, что высказанная представителем Украины оценка этой трагедии — "за гранью".

Российский постпред использовал поговорку "на воре и шапка горит", чтобы описать поведение Мельника. Небензя признался, что не получает удовольствия от выступлений в Совбезе ООН.

Он также заявил о намерении предоставить Мельнику доказательства и свидетельства очевидцев, касающиеся недавнего удара ВСУ по Луганской Народной Республике.

Я могу направить ему письмо напрямую, где изложу факты о том, что реально произошло в Старобельске, и свидетельства тех людей, которые это видели своими глазами заявил российский дипломат

Он подчеркнул, что если Мельник откажется принять письмо, то оно будет передано через официальные механизмы ООН.

Ждите ответа заключил Небензя

Ранее российский постпред отметил, что лидеры европейских стран "окончательно и бесповоротно" отказались от Украины, но глава киевского режима Владимир Зеленский и его спонсоры по-прежнему делают все, чтобы затянуть конфликт.

По словам Небензи, жестокость теракта ВСУ в Старобельске можно сравнить с действиями нацистов в период Второй мировой войны.