Москва19 мая Вести.Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации посоветовал постпреду Украины Андрею Мельнику, который любит использовать русские поговорки, обращаться к первоисточникам, чтобы не искажать их смысл.

Выступление российского дипломата транслировалось на официальном сайте ООН.

Сегодня мы в очередной раз собрались, чтобы зафиксировать "для галочки" "неослабевающее внимание Совета" к украинскому сюжету. Постпред Мельник наверняка заготовил очередную поговорку на русском языке, граничащую с обсценностью сказал Небензя

Затем постпред посоветовал коллеге точнее использовать русские поговорки.

Дам один бесплатный совет: когда пользуетесь русскими поговорками, учите слова из первоисточника. А то не всегда цитаты из русского фольклора получаются точными сказал он

Выступая на заседании Совбеза, посвященного украинской проблематике, Небензя также заявил, что Москва не видит со стороны Киева сигналов о желании урегулировать конфликт.