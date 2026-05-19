Москва19 маяВести.Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации посоветовал постпреду Украины Андрею Мельнику, который любит использовать русские поговорки, обращаться к первоисточникам, чтобы не искажать их смысл.
Выступление российского дипломата транслировалось на официальном сайте ООН.
Сегодня мы в очередной раз собрались, чтобы зафиксировать "для галочки" "неослабевающее внимание Совета" к украинскому сюжету. Постпред Мельник наверняка заготовил очередную поговорку на русском языке, граничащую с обсценностьюсказал Небензя
Затем постпред посоветовал коллеге точнее использовать русские поговорки.
Дам один бесплатный совет: когда пользуетесь русскими поговорками, учите слова из первоисточника. А то не всегда цитаты из русского фольклора получаются точнымисказал он
Выступая на заседании Совбеза, посвященного украинской проблематике, Небензя также заявил, что Москва не видит со стороны Киева сигналов о желании урегулировать конфликт.