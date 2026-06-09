Зампостпреда России вспомнила в ООН поговорку о ссоре соседей и англичанине

Зампостпреда РФ в ООН ответила на критику от британского дипломата пословицей Зампостпреда России вспомнила в ООН поговорку о ссоре соседей и англичанине

Москва9 июн Вести.Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации ответила на критику британского дипломата, используя известную поговорку.

Слова Евстигнеевой опубликованы на сайте диппредставительства в стенограмме заседания по связанной с Украиной тематике, созванного по инициативе стран Запада.

Вы можете сколько угодно оправдываться … и уверять в своей честности, но полмира знает, что если два соседа дерутся — вчера в гостях был англичанин. Для очень многих стран эта мудрость очень дорого стоила заявила она

В ходе того же заседания Совбеза всемирной организации постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обратил внимание на цинизм и лицемерие представителей Британии.

Он отметил, что они "старательно изображают себя главными благодетелями украинского народа, требуя от России вывести войска". При этом руководитель постпредства подчеркнул, что Лондон не интересуют последствия таких действий.

Их совершенно не волнуют масштабы тех расправ, которые сразу же после нашего ухода учинили бы киевские неонацисты над местным населением, в первую очередь, над "ненавистными русскими" и "коллаборационистами" сказал Небензя.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин подтвердил, что в Лондоне продолжают выдумывать угрозы, якобы исходящие из Москвы.