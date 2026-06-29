Дипломат РФ рассказала в ООН о сорвавшемся с поводка Европы Зеленском Дипломат Евстигнеева: Европе следует осознать, что Зеленский сорвался с поводка

Москва29 июн Вести.Страны Европы рискуют, продолжая поддерживать главу киевского режима Владимира Зеленского, который "уже почти сорвался с поводка". Об этом заявила исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева. Трансляция выступления ведется на сайте всемирной организации.

В ходе заседания Совета Безопасности ООН дипломат высказала мнение, что Зеленский стремится искусственно расширить географию конфликта на территорию Белоруссии, Польши и стран Прибалтики, что Евстигнеева назвала "игрой с огнем".

И. о. постпреда также подчеркнула, что риторика Киева о "защите Европы от России" служит прикрытием для затягивания украинского конфликта и вовлечения НАТО в прямое противостояние с Москвой.

Евстигнеева подчеркнула, что Европа выступает не посредником, а "главным спонсором продолжения войны", многомиллиардные вложения которой в боевые действия на Украине демонстрируют ее истинные намерения.

Кроме того, российский дипломат обратила внимание на то, что западные союзники Киева понимают, что их оружие используется боевиками киевского режима для ударов по мирным жителям и гражданским объектам.

28 июня президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил, что киевский режим наносит удары по гражданской инфраструктуре для поддержания информационной кампании, направленной на раскол общества и приостановку боев на линии фронта.

Глава государства подчеркнул, что подобные действия направлены на то, чтобы вызвать у России сомнения в своих силах и спровоцировать внутренние разногласия.

Вместе с этим российский лидер заверил, что страна справится со всеми вызовами, включая террористические атаки на ее территорию.

Он отметил, что у России хватает сил и воли в противостоянии с Западом.

Путин подтвердил, что Москва будет делать все необходимое для достижения целей специальной военной операции.