Москва8 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский превратил Украину в инструмент в руках русофобских элит стран Запада, ситуация в этой стране становится все хуже и хуже. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации, созванном по инициативе представителей западных государств.

Трансляция выступления российского дипломата в рамках мероприятия ведется на официальном сайте ООН.

Усилиями Зеленского многомиллионная страна превращена в расходный материал в бессмысленном крестовом походе западных русофобствующих элит против России отметил Небензя

Постпред подчеркнул, что Запад, финансирующий украинский режим, несет значительную ответственность за происходящее.

Дипломат обратил внимание на ухудшение ситуации на Украине за последние 12 лет, связав это с приходом к власти в постсоветской стране политиков, поддерживаемых Западом.

По сути, идет уничтожение украинского народа: миллионы выехали из страны, сотни тысяч погубили, загнали как скот на войну с Россией констатировал Небензя

Он отметил, что жертвы среди мирных украинцев обусловлены хаотичной работой системы противовоздушной обороны (ПВО), которую используют части Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Постпред обратил внимание, что боевики киевского режима размещают названные системы в жилых кварталах, что нарушает нормы международного гуманитарного права.

В отличие от киевского режима, не только обстреливающего мирные объекты России, но и умышленно использующего гражданскую инфраструктуру и свое население в качестве живого щита, Вооруженные силы России поражают только военные цели и объекты, используемые в интересах ВСУ подчеркнул дипломат

Небензя также сделал акцент на том, что Москва, в отличие от Киева, стремится к долгосрочному урегулированию конфликта, а не к имитации переговоров.

До тех пор, пока Зеленский не осознает ошибочность своего курса, Россия продолжит достигать своих целей военными методами, заявил постпред.

22 мая на заседании Совбеза ООН Небензя отмечал, что на Украине радуются атакам на мирное население, а европейские союзники Киева игнорируют преступления неонацистов.