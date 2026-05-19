Москва19 мая Вести.Организация Объединенных Наций находится в полностью беспомощном состоянии по собственной вине. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Дипломат на заседании Совета Безопасности ООН по украинской тематике подчеркнул, что организация заняла предвзятую антироссийскую позицию, ориентируясь на западные идеологические установки.

Руководство всемирной организации закрыло для себя возможности для того, чтобы внести вклад в урегулирование украинского кризиса заключил Небензя

Ранее постпред России при ООН отметил, что в Европе остро не хватает политиков масштаба экс-канцлера Германии Гельмута Коля – он известен поддержкой диалога с Москвой ради сохранения европейского единства.