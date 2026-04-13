Москва13 апр Вести.В Европе острый дефицит политиков масштаба экс-канцлера Германии Гельмута Коля, который предупреждал об опасности курса на противостояние с Москвой. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН, посвященном взаимодействию организации с Евросоюзом (ЕС).

Дипломат напомнил, что еще в 1993 году Гельмут Коль говорил, что Европе, если она хочет сохраниться в качестве самостоятельного центра цивилизации, следует взаимодействовать с Россией, в противном случае Европа начнет исчезать. Небензя сказал, что это на сегодняшний день уже видно воочию.

В Европе сейчас существенный дефицит политиков такого масштаба. Нынешнее поколение европейских бюрократов убеждает население своих стран в неизбежности прямого военного столкновения с Россией добавил он

Небензя добавил, что за информационной войной против РФ стоят "оголтелые русофобы" из стран Прибалтики, которые присвоили себе выработку восточного курса ЕС. По его словам, именно они "широко раскручивают" миф об экзистенциальной угрозе для Европы со стороны России.