Москва19 мая Вести.Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал насмешкой разговоры о возможном посредничестве главы евродипломатии Каи Каллас в переговорах между Москвой и Киевом.

Дипломат на заседании Совета Безопасности ООН по украинской тематике подчеркнул, что в Лондоне и Брюсселе ставят лишь одну задачу – обеспечить продолжение конфликта, затянуть его и нанести России максимальный ущерб.

Никакого плана "Б" у европейцев нет, а разговор о том, что Кая Каллас может стать посредником в переговорах России и Украины, кроме как насмешкой назвать нельзя сказал Небензя

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в интересах самой Каллас не быть переговорщиком с Россией. Он также напомнил, что президент Владимир Путин говорил, что посредником может стать кто угодно, кто не успел наговорить "много плохого".