Москва13 апр Вести.Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя поставил под сомнение профессиональную пригодность главы европейской дипломатии Каи Каллас после ее высказываний о роли СССР во Второй мировой войне и заявил, что хотел бы познакомиться с ее учителем истории. Об этом он сказал на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном взаимодействию организации с ЕС, его слова передает ТАСС.

Небензя напомнил, что Каллас, оценивая выступление президента России Владимира Путина на торжественных мероприятиях в Китае, рассказала, что Москва обращалась к Пекину со словами: "Мы выиграли Вторую мировую войну, мы победили нацизм". По ее словам, она подумала, что это "что-то новенькое", и заявила, что при знании истории такая трактовка "вызывает много вопросов".

И это говорит высокий представитель ЕС по иностранным делам, которому, очевидно, ничего неизвестно о том, что именно народы Советского Союза приняли на себя главный удар во Второй мировой войне, понеся тяжелейшие людские потери ... Нам все-таки очень хотелось бы познакомиться с учителем истории госпожи Каллас сказал Небензя

В начале апреля глава европейской дипломатии заявила, что за последние сто лет Россия, по ее словам, якобы атаковала 19 стран, не включая государства Африки. Она также вновь возложила на Москву ответственность за развязывание конфликта на Украине.