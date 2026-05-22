Москва22 мая Вести.Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя пригласил украинского постпреда Андрея Мельника в Россию и оценить состояние ее экономики. Так российский дипломат прокомментировал высказывания Мельника на предыдущем заседании СБ ООН, где тот рассуждал о "разрушении и распаде" финансового сектора России.

Также Небензя предложил Мельнику посетить не только Москву, но и провинции. Однако, по словам российского дипломата, вряд ли у Мельника найдется желание увидеть реальность.

В связи с этим хотелось бы пригласить господина Мельникова в Россию. Я думаю, его безопасность мы сможем обеспечить, чтобы он своими глазами убедился, как загибается экономика России сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, созванном по запросу России



Небензя задался вопросом: если ВСУ достигли таких успехов, о каких заявляет украинский дипломат, зачем Киев постоянно требует немедленного и безусловного перемирия? Эти призывы, по его словам, никак не вяжутся с оценками ситуации на поле боя, озвучиваемыми украинской стороной.

Ранее российская сторона запросила экстренное заседание СБ ООН в связи с атакой ВСУ на колледж в городе Старобельск. Украинские ударные беспилотники попали в учебный корпус и общежитие, когда там спали 86 детей от 14 до 18 лет. Шесть человек погибли.