Москва3 июн Вести.На заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Украины Андрей Мельник предпринял жалкую попытку оправдать преднамеренный удар Вооруженных Сил Украины по педагогическому колледжу в Старобельске, а отсутствие со стороны членов организации каких-либо действий по установлению истинной картины произошедшего лишь подчеркнуло их полную бесполезность. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его мнению, ООН должна была инициировать отправку в Старобельск независимой группы экспертов, которая, проведя на месте тщательное расследование и собрав факты, должна была представить свой доклад членам организации и опровергнуть дезинформацию, предоставленную постоянным представителем Украины.

Удивляться тому, что вытворяет [постоянный представитель Украины Андрей] Мельник в Организации Объединенных Наций не нужно, потому что мы наблюдали за деятельностью этого товарища в Германии, когда он был послом, и никто ему абсолютно никаких претензий не предъявил. В данной ситуации, мне кажется, что на уровне ООН нужно было отправить в Старобельск независимую группу экспертов, которые приедут на место, изучат ситуацию, вернутся обратно, проинформируют членов организации и поставят на место тех, кто заведомо вбрасывал эту ложную информацию и таким образом вводил в заблуждение. За все время конфликта я хочу просто спросить от Организации Объединенных Наций: что эта организация сделала для того, чтобы этот конфликт предотвратить или остановить? Какие конкретные действия были предприняты этой организацией? Абсолютно никаких. Возникает вопрос, а зачем тогда проплачивать деятельность организации, которая абсолютно бесполезна? Организация Объединенных Наций сегодня стоит на грани банкротства - бесполезная организация, а требует миллиарды и миллиарды на свое содержание заявил Килинкаров

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что выступление постоянного представителя Украины при ООН Андрея Мельника на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном обсуждению ситуации в зоне конфликта, можно охарактеризовать как жалкую попытку оправдать преднамеренный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске. Российский дипломат отметил, что Мельник не отрицал факта гибели людей, но акцентировал внимание на том, что "это были не дети, а взрослые люди". Небензя подчеркнул, что подобные аргументы неубедительны.